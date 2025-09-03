ترامب يبدي استعداده لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى بولندا

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لزيادة عديد قوات بلاده في بولندا، خلال استقباله نظيره كارول ناوروتسكي في البيت الأبيض، الأربعاء.

وقال ترامب: "سنرسل المزيد إذا أرادوا ذلك"، أثناء جلوسه في المكتب البيضاوي إلى جانب ناوروتسكي، المؤرخ القومي المؤيد للرئيس الأمريكي الذي تولى منصبه رسميًا مطلع آب/أغسطس.

وأضاف: "نحن مع بولندا بكل ما أوتينا من قوة، وسنساعدها على حماية نفسها".

وأشاد ناوروتسكي بالوجود العسكري الأمريكي في بلاده، وقال إنّها "المرة الأولى في التاريخ" التي تكون فيها بولندا سعيدة باستضافة قوات أجنبية، مؤكدًا أنّ وارسو تسعى إلى مواصلة زيادة إنفاقها الدفاعي داخل حلف شمال الأطلسي.

من جهة أخرى، سيسعى ناوروتسكي إلى الحصول على دعم من ترامب، وسط الاستقطاب السياسي بينه وبين حكومة بلاده التي يقودها الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك.

وأخيرًا، عرقل الرئيس البولندي الجديد قانونًا يوسّع نطاق حقوق اللاجئين الأوكرانيين اقترحته حكومة توسك. كما عارض، على غرار ترامب، رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).