معارضة جنوب افريقيا تتحد لإزاحة "حزب المؤتمر" عن السلطة

دعا ائتلاف يقوده أكبر حزب معارض في جنوب إفريقيا، الخميس، الأحزاب الأخرى للانضمام إليه بهدف تأمين أصوات كافية تكون قادرة غلى إزاحة حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم عن السلطة في انتخابات عام 2024.

ولأول مرة منذ بدء الممارسة الديموقراطية في البلاد عام 1994، يخاطر حزب المؤتمر الوطني الافريقي بفقدان غالبيته البرلمانية وبالتالي الرئاسة، على خلفية الاستياء الشعبي من الفساد وأزمة الطاقة والاقتصاد المتدهور والبطالة.

وقالت ممثلة حزب "التحالف الديموقراطي" (دي آيه) سيفيوي غواروبي، على هامش اجتماع للائتلاف في جوهانسبرغ "نحن نوجه دعوة أخرى لأننا نعتقد أن هناك أحزابا سياسية سيكون انضمامها ملائما".

وأضافت "يمكنهم زيادة أعدادنا"، دون أن تكشف عن تقديرات الائتلاف بشأن فرص تحقيق نتائج في صناديق الاقتراع.

والشهر الماضي، أعلن حزب "التحالف الديموقراطي" الذي يحتل خمسة مقاعد في البرلمان عن تشكيل ائتلاف مع ستة أحزاب صغيرة وسط تطلعات للفوز بانتخابات 2024.

ويتمثل حاليا في البرلمان 14 حزبا. وأكدت أحزاب الائتلاف في بيان مشترك "مهمتنا هي الإطاحة بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي (...) وتشكيل حكومة متعددة الأحزاب".

وقال نيل دي بير رئيس الحركة المستقلة المتحدة التي انضمت إلى الائتلاف "لم ننس التاريخ، لكن يجب أن تتوقف هذه الأمة عن العيش فيه"، في إشارة إلى حزب المؤتمر الذي يتربع على السلطة منذ انتهاء نظام الفصل العنصري.

وانخفض تأييد الحزب التاريخي إلى أقل من 50% للمرة الأولى في انتخابات محلية عام 2021. وسيضمن الرئيس سيريل رامابوزا البالغ 70 عاما ولاية ثانية على رأس البلاد في حال تخطى حزب المؤتمر الوطني الافريقي أزماته وواصل مسيرة انتصاراته في صناديق الاقتراع.