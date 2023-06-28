200 ألف مسلم يؤدون صلاة العيد في مساجد موسكو

أدى ما يقرب من 200 ألف مسلم في موسكو، صلاة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلن مجلس الإفتاء الروسي.

وقال المجلس إن صلاة العيد أقيمت في 7 مساجد في العاصمة، شارك فيها حوالي 200 ألف مصل، فيما استقبل مسجد موسكو الكبير لوحده، ما يقرب من 100 ألف مصل وسط إجراءات أمنية مشددة.

وألقيت خطبة العيد في مسجد موسكو الكبير، والتي بدأت كما السنوات السابقة بقراءة رسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجهها إلى مسلمي بلاده والعالم.