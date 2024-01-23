إسرائيل: نرفض أي اتفاق يبقي حماس في السلطة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الثلاثاء، بأن تل أبيب لن توافق على اتفاق مع حماس بشأن وقف إطلاق نار يسمح باستمرار احتجاز الرهائن في غزة أو بقاء الحركة على رأس السلطة في القطاع.

وأضاف أن الجهود مستمرة لتحرير الرهائن، لكنه رفض الخوض في تفاصيل، وقال إن الأرواح على المحك.

وردا على سؤال بشأن تقارير عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قال "ليفي" إن "أهداف الحرب لم تتغير، وهي تدمير قدرات حماس الإدارية والعسكرية في قطاع غزة وإعادة جميع الرهائن".

وأكد بأن إسرائيل "لن تتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يبقي الرهائن في غزة وحماس في السلطة"، مضيفا "ليس لدينا ما نوضحه أكثر من ذلك".