روبيو يحث كمبوديا وتايلاند على إنهاء التصعيد ويعرض مساعدة واشنطن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو تحدث هاتفيًا مع نظيريه في كمبوديا وتايلاند اليوم الأحد، وحثهما على تهدئة التوتر على الفور، وأبلغهما بأن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة على المحادثات، وفق وكالة أنباء "رويترز".

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وذكرت الوزارة في بيانين اليوم عن المكالمتين مع وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا ووزير الخارجية الكمبودي براك سوكهون أن "الولايات المتحدة مستعدة لتسهيل المناقشات المستقبلية من أجل ضمان السلام والاستقرار بين تايلاند وكمبوديا".

وأعلنت تايلاند مساء السبت موافقتها المبدئية على الدخول في وقف لإطلاق النار مع كمبوديا وبدء "حوار ثنائي" لإنهاء النزاع الذي اندلع بين الدولتين في جنوب شرق آسيا وأسفر عن مقتل 33 شخصًا على الأقل.

وجاء بيان وزارة الخارجية التايلاندية بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف فيه عن إجرائه محادثات مع زعيمي الدولتين اللذين أبديا موافقتهما على اللقاء و"التوصل سريعًا" إلى وقف لإطلاق النار،



