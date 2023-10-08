سفارة إسرائيل في بكين تعلق على إدانة الصين لحماس‎

قال يوفال واكس المسؤول الكبير في السفارة الإسرائيلية ببكين، اليوم الأحد، إن إسرائيل كانت تتوقع أن تصدر الصين "إدانة أقوى" لحماس.

وأضاف للصحفيين، "عندما يُقتل الناس، يُذبحون في الشوارع، فهذا ليس الوقت المناسب للدعوة إلى حل الدولتين".