سفارة إسرائيل في بكين تعلق على إدانة الصين لحماس
قال يوفال واكس المسؤول الكبير في السفارة الإسرائيلية ببكين، اليوم الأحد، إن إسرائيل كانت تتوقع أن تصدر الصين "إدانة أقوى" لحماس.
وأضاف للصحفيين، "عندما يُقتل الناس، يُذبحون في الشوارع، فهذا ليس الوقت المناسب للدعوة إلى حل الدولتين".
وحثت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق، الأطراف المعنية على التزام الهدوء والإنهاء الفوري للأعمال القتالية لحماية المدنيين، مضيفة أن "السبيل الأساسي لإنهاء الصراع يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة".