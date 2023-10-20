قصف قاعدة عسكرية عراقية قرب مطار بغداد

تعرضت قاعدة فكتوريا العسكرية التابعة للجيش الأمريكي قرب مطار بغداد الدولي، لقصف صاروخي، دون معرفة حجم الخسائر البشرية او المادية جراء القصف.

وقال مصدر عسكري عراقي، لـ"إرم نيوز"، إن "أربعة صواريخ انطلقت من منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد نحو القاعدة، حيث سقطت الصواريخ في محيط القاعدة بحسب المعلومات الأولية".

وبين المصدر، أنه "حتى اللحظة لم تعرف اذا ما كانت هناك خسائر بشرية أو مادية جراء قصف القاعدة، وهناك إجراءات أمنية مشددة أمريكية في القاعدة ومحيطها إضافة الى طيران عسكري أمريكي، فيما بدأت القوات العراقية بعملية تفتيش في المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ".

وتعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق، في وقت سابق من مساء الخميس، الى قصف من خلال طائرات مسيّرة وصواريخ، استهدفت القاعدة التي يتواجد فيها عدد من قوات الجيش الأمريكي.

وكانت جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران هددت، الأسبوع الماضي، باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيّرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل ضد حركة حماس في غزة.