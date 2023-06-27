جنود احتياط بالجيش الإسرائيلي يتظاهرون أمام منزل وزير العدل

نظم المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرة كبيرة بمحيط منزل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، في مدينة موديعين غرب القدس، وذلك احتجاجا على استمرار إجراءات خطة التعديلات القضائية.

وأغلق المتظاهرون الشارع المؤدي إلى منزل الوزير بأسلاك شائكة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، فيما رفع البعض يافطات وشعارات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للتعديلات القضائية.

من جهتها، عملت الشرطة الإسرائيلية على فض التظاهرة، بعد أن رشق المتظاهرون عناصرها بالحجارة، واعتقلت 6 من المحتجين.