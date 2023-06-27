جنود احتياط بالجيش الإسرائيلي يتظاهرون أمام منزل وزير العدل
نظم المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرة كبيرة بمحيط منزل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، في مدينة موديعين غرب القدس، وذلك احتجاجا على استمرار إجراءات خطة التعديلات القضائية.
وأغلق المتظاهرون الشارع المؤدي إلى منزل الوزير بأسلاك شائكة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، فيما رفع البعض يافطات وشعارات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للتعديلات القضائية.
من جهتها، عملت الشرطة الإسرائيلية على فض التظاهرة، بعد أن رشق المتظاهرون عناصرها بالحجارة، واعتقلت 6 من المحتجين.
وأفاد شهود عيان بأن "الشرطة استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأعادت فتح الطريق أمام حركة السير".
من جانبه، حمّل وزير العدل ياريف ليفين المسؤولية عن أحداث اليوم للمستشارة القانونية للحكومة غالي بيهيراف، وللجهات القانونية الموالية لها، الرافضة لخطة التغييرات القضائية.
وقال الوزير إن "تصرف المستشارة القانونية، بمثابة تلميح للمتظاهرين بأن الاستمرار في نشاطاتهم المخلة بالنظام العام أمر متاح".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن "مجموعة فوضويين صغيرة تنجح في شل الدولة بدعم المستشارة القانونية.. لا شك في أن السيدة المستشارة كانت ستصدر أوامر بالاعتقال حتى استكمال الإجراءات القضائية لو أن الحديث يدور عن أعمال شغب تمارسها جهات يمينية".
وتشهد إسرائيل احتجاجات واسعة ومتواصلة بتنظيم من المعارضة وجهات قانونية ضد خطة التعديلات القضائية (الإصلاح القضائي) التي تصر الحكومة الإسرائيلية على إقرارها.