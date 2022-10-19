مسؤول: نحو 5 ملايين من سكان المناطق الأوكرانية التي تم ضمها موجودون في روسيا

أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن "نحو خمسة ملايين من سكان" المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو، أي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، موجودون حاليا في روسيا.

وقال إثر اجتماع لمجلس الأمن كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "نحو خمسة ملايين نسمة من سكان دونباس والمناطق في جنوب شرق أوكرانيا لجؤوا إلى روسيا".

وأكد أن هؤلاء سيحظون "باهتمام خاص متواصل".

وأضاف باتروشيف: "مع التحسن التدريجي للظروف الأمنية في هذه المناطق، ستوفر الدولة مساعدة تامة لعودتهم الى أماكن سكنهم الدائم"، دون أن يوضح موعد حصول ذلك.

وأورد تقرير لوزارة الدفاع الروسية نشر، اليوم الأربعاء، أن 4,6 مليون شخص يقيمون في أوكرانيا بينهم 700 ألف طفل باتوا في روسيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/ فبراير.

ووصل نحو أربعة آلاف شخص إلى روسيا في الساعات الـ24 الأخيرة، حسب المصدر نفسه.