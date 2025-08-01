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مقرّب من خامنئي: تهديدات إسرائيل "حرب نفسية" جديدة

مقرّب من خامنئي: تهديدات إسرائيل "حرب نفسية" جديدة
حسن عامليالمصدر: إعلام إيراني
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 3:24 م

اعتبر رجل دين مقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي تهديدات إسرائيل بشن حرب جديدة على بلاده  بأنها "حرب نفسية".

وأكد إمام جمعة محافظة أردبيل شمالي البلاد، حسن عاملي، أن طهران أثبتت في الجولة الماضية امتلاكها قوة ردع حقيقية تجعل من أي مغامرة إسرائيلية "فرصة للانتقام" وليست مصدر تهديد.

وأضاف، في خطبة صلاة الجمعة، أن الحديث المتكرر عن احتمال شنّ إسرائيل هجومًا جديدًا على إيران لا يعدو كونه "حربًا نفسية".

 ودعا المسؤولين الإيرانيين إلى عدم تكرار هذا الخطاب داخليًا.

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وأوضح عاملي أن "الصاروخ الإيراني الأخير كان يتمتع بقدرة تدميرية استثنائية ولا يمكن التصدي له".

 وتابع أن هذا الصاروخ كان السبب في طلب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل وقف إطلاق النار، بعدما أكد خبراء عسكريون أجانب أن "إطلاق عشرة صواريخ فقط من هذا النوع على إسرائيل كفيل بتدمير كامل بنيتها التحتية".

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