"أموال القذافي" تجر زوجة ساركوزي للملاحقة القضائية

استدعيت كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في جانب من التحقيق المتشعب حول تمويل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية في 2007.

وأفاد مصدر قريب من الملف لوكالة "فرانس برس"، السبت، بأن المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاما) تواجه الملاحقة بتهم عدة هي التستر على تلاعب بالشهود وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.

ولم يحدد موعد استجواب بروني ساركوزي التي تزوجت الرئيس الأسبق العام 2008. وقد يوجه إليها اتهام في ختامه أو تعتبر شاهدا مساعدا في أفضل الأحوال.

وسبق أن استجوب محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية زوجة ساركوزي، مرتين؛ الأولى كشاهدة في حزيران/يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية أيار/مايو الماضي.

ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في أيار/مايو 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصا من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة "بست إيمدج".