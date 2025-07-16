هجوم جديد بالمسيّرات يستهدف 3 حقول نفطية شمالي العراق

أعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل هجمات بمسيّرات مفخخة على 3 حقول نفطية في محافظة دهوك، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت منشآت للطاقة. وفق وكالة "فرانس برس".

وقال جهاز مكافحة الإرهاب "صباح الأربعاء بين 06,00 (03,00 ت غ) و06,15 (03,15 ت غ)، تم شن هجوم عبر طائرتين مسيرتين مفخختين على حقل النفط التابع لشركة DNO في بيشخابور في إدارة زاخو المستقلة"، مشيرا إلى حدوث هجوم آخر مماثل على حقل للشركة "في الساعة 07,00 (04,00 ت غ) في تاوكي على حدود إدارة زاخو المستقلة" من دون تسجيل خسائر بشرية.

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وفي بيان لاحق، أورد الجهاز "في الساعة 07,14، تم شن هجوم عبر طائرة مسيرة مفخخة على حقل النفط التابع لشركة هاند أويل الأمريكية في باعدرا في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك"، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف اليوم حقول نفط تديرها شركة "دي.إن.أو" بمنطقة زاخو في الإقليم؛ ما أدى إلى أضرار مادية فقط دون وقوع إصابات. بحسب وكالة "رويترز".

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وأدّى هجوم بطائرة مسيّرة على حقل "سرسنك" النفطي في إقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، إلى تعليق العمليات فيه، حسبما أعلنت السلطات المحلية والشركة الأمريكية المشغّلة.

وأعربت السفارة الأمريكية في بغداد عن غضبها من هجمات الطائرات المسيرة، وحثّت الحكومة العراقية "على فرض سلطتها لمنع الهجمات المسلحة".