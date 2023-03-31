تقرير: لائحة اتهام ترامب لا تزال غير واضحة
ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه تم توجيه تهم جنائية مساء أمس، إلى الرئيس السابق، دونالد ترامب، في نيويورك لتورطه في تنظيم مدفوعات مالية "خفية" لممثلة إباحية خلال حملته الانتخابية عام 2016.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن التهم الواردة في لائحة الاتهام "لا تزال غير واضحة".
وقالت الصحيفة إن لائحة الاتهام التي صدرت بحق ترامب تعتبر "تاريخية"، موضحة أنها المرة الأولى التي يتم فيها اتهام رئيس أمريكي سابق في قضية جنائية، مشيرة إلى أنها تأتي في الوقت الذي تنظر فيه هيئات إنفاذ قانون أخرى في سلوك ترامب في العديد من التحقيقات الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن لائحة الاتهام - التي تأتي بعد تحقيق أجراه المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ (ديموقراطي) - تركز على مايكل كوهين، مساعد ترامب في ذلك الوقت، قد تعامل مع دفعة تقدر بنحو 130 ألف دولار تم تقديمها للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، قبل فترة وجيزة من الانتخابات.
ووصفت شركة ترامب سداد كوهين للمبلغ بأنه نفقة قانونية ولم تكشف عنها في تقارير نفقات الحملة. وأقر كوهين بالذنب عام 2018، وقضى بعض الوقت لدوره في هذه المسألة في تهم تتعلق بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية والاحتيال الضريبي.
وأوضحت الصحيفة أنه تم دفع المبلغ "كجزء من اتفاقية لعدم الإفشاء"، حيث كانت دانيالز تعتزم "الإفصاح" عن مزاعم بأنها كانت على علاقة غرامية مع ترامب عام 2006.
ونفى ترامب هذه المزاعم مراراً، كما أنه استنكر التحقيق فيها، ودعا مؤيديه الأسبوع الماضي إلى الاحتجاج في حال تم اعتقاله.
وتأتي التهم الموجهة إلى ترامب في أعقاب التقارير التي أفادت بأن هيئة المحلفين الكبرى المكلفة بالنظر في الأدلة الخاصة بالقضية لم يكن من المقرر أن تجتمع مرة أخرى لتقييم الأدلة حتى أواخر أبريل المقبل.
ومن المرجح، وفقاً لتقرير "ذا هيل"، أن يتم الإعلان عن لائحة الاتهام، المرفوعة بختم من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، في الأيام المقبلة. وقالت إنه بحلول ذلك الوقت، سيكون المدعون العاملون لدى المدعي العام، ألفين براج، قد طلبوا من ترامب الاستسلام ومواجهة المحاكمة.
وفي هذا الشأن، نقلت "ذا هيل" عن خبراء قانونيين قولهم إن توجيه لائحة اتهام ضد ترامب من المرجح أن تركز على "تهم تزوير السجلات التجارية"، لكنهم أكدوا أن تحويلها من جنحة إلى جناية سيكون أمرًا صعبًا للغاية. وأوضحوا أن تهمة الجناية تتطلب الارتباط بجريمة ثانية من شأنها أن تزيد مدة السجن القصوى من سنة واحدة إلى أربع سنوات.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تهز لائحة الاتهام الأخيرة السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة للعام المقبل، حيث يتصدر ترامب معظم استطلاعات الرأي. ومن غير المؤكد ما إذا كانت لائحة الاتهام ستؤدي إلى حشد الناخبين الجمهوريين إلى جانب ترامب أو تآكل مكانته بينهم.