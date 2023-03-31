تقرير: لائحة اتهام ترامب لا تزال غير واضحة

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه تم توجيه تهم جنائية مساء أمس، إلى الرئيس السابق، دونالد ترامب، في نيويورك لتورطه في تنظيم مدفوعات مالية "خفية" لممثلة إباحية خلال حملته الانتخابية عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن التهم الواردة في لائحة الاتهام "لا تزال غير واضحة".

وقالت الصحيفة إن لائحة الاتهام التي صدرت بحق ترامب تعتبر "تاريخية"، موضحة أنها المرة الأولى التي يتم فيها اتهام رئيس أمريكي سابق في قضية جنائية، مشيرة إلى أنها تأتي في الوقت الذي تنظر فيه هيئات إنفاذ قانون أخرى في سلوك ترامب في العديد من التحقيقات الأخرى.