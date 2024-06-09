روسيا تُدرج رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة على قائمة المطلوبين
أدرجت روسيا اسم رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو على قائمة المطلوبين لدى موسكو، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية، اليوم الأحد.
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه جرى إدراج تيموشينكو على القائمة، إثر تهم جنائية غير محددة.
وتضم قائمة المطلوبين لدى روسيا، عدة شخصيات أوكرانية أبرزها الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي وسلفه بترو بوروشينكو، إضافة إلى عشرات النواب البرلمانيين.
ولم تعلق تيموشينكو أو حزبها السياسي "باتكيفشينا" على التقارير الروسية حتى الآن.
وتشتمل قائمة المطلوبين لدى موسكو أيضًا على أسم رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، التي دعت بشدة إلى زيادة المساعدات العسكرية لكييف وفرض المزيد من العقوبات على موسكو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.