روسيا تُدرج رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة على قائمة المطلوبين

أدرجت روسيا اسم رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو على قائمة المطلوبين لدى موسكو، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية، اليوم الأحد.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه جرى إدراج تيموشينكو على القائمة، إثر تهم جنائية غير محددة.