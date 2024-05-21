"GPI".. تعاون أمريكي ياباني لردع الصواريخ "فرط صوتية"

مع العلم أن الأسلحة فرط الصوتية جرى تصميمها لتتجاوز 5 ماخ، أي 5 أضعاف سرعة الصوت، ما يُشكل تهديدًا لأنظمة الدفاع الصاروخي الإقليمية، بسبب سرعتها وقدرتها على المناورة، وفق المصدر ذاته.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنها خصصت 75.7 مليار ين (490 مليون دولار) للتطوير والاختبار الأولي للصاروخ الاعتراضي.

وأوضحت الوكالة أن التكلفة تشمل تصنيع مكونات لشركتي "Raytheon technologies" وNorthrop" Grumman" اللتين تطوران السلاح في منافسة تقودها وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، على أن يتم اختيار مقاول واحد للمشروع.