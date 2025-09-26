logo
العالم

الكرملين: إسقاط طائرات روسية تنتهك أجواء بلدان في الناتو فكرة "متهورة"

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوفالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

حذّر الكرملين، الجمعة، من فكرة إسقاط الطائرات الروسية التي تعبر أجواء بلدان حلف شمال الأطلسي على اعتبارها "متهورة"، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على أعضاء الناتو القيام بخطوة من هذا القبيل.

وندد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي الروسي بما وصفها بـ"التصريحات غير المسؤولة عن الحاجة لإسقاط الطائرات الروسية والتي تعد، على أقل تقدير، متهورة وغير مسؤولة وتحمل عواقب خطيرة"، بحسب "فرانس برس".

وقال ترامب، مطلع الأسبوع الحالي، إنه يتعيّن على (الناتو) أن تسقط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي، وذلك خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وأدى اختراق المسيرات الروسية، الذي يعد الأول من نوعه، إلى توتر غير مسبوق، وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، إضافة إلى تعزيز الدفاعات الأوروبية على الحدود الروسية.

 

