مخطط اغتيال يستنفر الحكومة الإسرائيلية.. مطالب بمراجعة أمن نتنياهو

طالب وزراء في الحكومة الإسرائيلية بمناقشة عاجلة للوضع الأمني المحيط برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب اتهام عجوز بالتخطيط لاغتياله، إذ تُبرز هذه الحادثة خطورة التهديدات الموجهة إلى نتنياهو، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وطالبت وزيرة البيئة، عيديت سيلمان، سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، بعقد نقاش عاجل حول هذا الموضوع خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل. وانضم إلى هذا الطلب الوزراء ياريف ليفين، وميكي زوهار، ويواف كيش.

ووفق الصحيفة، بررت سيلمان طلبها بأن مخطط اغتيال نتنياهو حادث خطير يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة النظر في استعداد الأجهزة الأمنية.

وأكدت أنه يجب تزويد الحكومة بصورة محدثة عن الوضع فيما يتعلق بأمن رئيس الوزراء في ضوء التطورات الأخيرة.

وطالبت بعرض سياسة الشاباك في حماية رئيس الوزراء، والخطوات التي اتخذها النائب العام والنيابة العامة بشأن التحريض ضد نتنياهو وعائلته، وكذلك مدى التنسيق بين جهاز الأمن العام والشرطة والنيابة العامة في مواجهة التهديدات المتزايدة.

وتقول مصادر في حزب الليكود إنه من المتوقع أن يحظى طلب الوزيرة سيلمان بتأييد واسع بين وزراء الحكومة؛ لأن هذا "ضرورة أمنية بالغة الأهمية".