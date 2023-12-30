طموحات غانتس السياسية تنذر بالعودة إلى مشهد ما قبل الحرب
أصبحت نوايا الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، محط أنظار مراقبين إسرائيليين، مع اقتراب المرحلة الثالثة من الحرب، والتي ستشهد تخفيض العمليات العسكرية لتصبح أقرب لنموذج الضفة الغربية.
ويهدد التحول إلى "حرب مصغرة" في غزة، بالتهام رصيد السمعة التي بناها غانتس طوال 3 أشهر.
هذا المفهوم دفع صحيفة "معاريف" للحديث السبت، عن قرب استقالة غانتس والعودة إلى المعارضة، بوصفه أكبر منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه.
وكان غانتس ونواب من كتلة "معسكر الدولة" التي يرأسها، انضموا للائتلاف كوزراء بلا حقيبة، بعد عملية "طوفان الأقصى" بغرض الظهور على أنه يقدم مصلحة البلاد، وسوف يستقيل عقب الحرب.
الحرب والسياسة
ويعد نتنياهو من وجهة نظر الصحيفة، هو آخر شخص يريد تبكير موعد الانتخابات العامة، حيث لا يحقق نصرا على حماس، ولا يحرز تقدما في الاستطلاعات، ولا يوجد سبب واحد يدفع الناخبين لاختياره.
أمَّا غانتس، فهو الشخص الذي يريد الانتخابات بشدة، ويبدي ذلك ولا يخفيه، فهو المتصدر في الاستطلاعات، بيد أنه سيبدأ في التراجع من نقطة الذروة مع الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب.
واعتبرت الصحيفة، أن "المرحلة الثالثة للحرب هي ذاتها التي سترسم ملامح المرحلة التالية من السياسة الإسرائيلية الداخلية".
وتوقعت أن يستقيل غانتس قريبًا ويبدأ حملة على نتنياهو وائتلافه، في وقت يستعد فيه الحراك الاجتماعي للعودة، وينتظر تفكك هذه الحكومة الطارئة وعودة جنود الاحتياط لتبدأ موجة الاحتجاج التي ستطالب بـ "انتخابات الآن".
افتعال أزمة
ورأت الصحيفة، أن الصراع المتصاعد بين غانتس وإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي وزعيم "عوتسما يهوديت"، يعد صراعًا سياسيًا بنسبة 90% وأيديولوجيا بنسبة 10% فقط.
ويتمحور هذا الصراع حول عدم تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري؛ إذ اتهم غانتس الوزير المتطرف بانتهاك اتفاقه الائتلافي مع "الليكود"؛ إذ كان غانتس قد اتفق مع نتنياهو قبل 3 أشهر على تأجيل كل التعيينات الجديدة التي تحمل مغزى أمنيا، إلى ما بعد الحرب.
وأبلغ بن غفير مقربين منه أن اتهام غانتس له "يشبه قيام جارين اثنين بالاتفاق على بيع منزل جارهما الثالث دون علمه أو وموافقته".
الصحيفة نوهت بأن هناك تقديرات بأن غانتس يستعد للاستقالة، وأن صراعه مع بن غفير هو عين الاستعداد، بمعنى أن قضية كاتي بيري ذريعة، يضع من خلالها نتنياهو بين المطرقة والسندان.
ومع تفاقم الأزمة، يعتقد مقربون من نتنياهو أن لغانتس مصلحة في دفع بن غفير نحو الاستقالة، ووقتها سيزعزع الأمر حكومة نتنياهو وربما تصبح حكومة أقلية، وبعدها سيخرج غانتس من الائتلاف مسببًا أزمة لنتنياهو.
ولم يعد أمام نتنياهو سوى الاختيار بين غانتس الذي سيترك الحكومة في أي حال، وبين بن غفير الذي يهدد فقط بالاستقالة، مع أن تهديداته جادة، فيما ترى الصحيفة انه لو لم يعثر نتنياهو على حل سوف ينهار الائتلاف.