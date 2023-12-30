طموحات غانتس السياسية تنذر بالعودة إلى مشهد ما قبل الحرب

أصبحت نوايا الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، محط أنظار مراقبين إسرائيليين، مع اقتراب المرحلة الثالثة من الحرب، والتي ستشهد تخفيض العمليات العسكرية لتصبح أقرب لنموذج الضفة الغربية.

ويهدد التحول إلى "حرب مصغرة" في غزة، بالتهام رصيد السمعة التي بناها غانتس طوال 3 أشهر.

هذا المفهوم دفع صحيفة "معاريف" للحديث السبت، عن قرب استقالة غانتس والعودة إلى المعارضة، بوصفه أكبر منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه.

وكان غانتس ونواب من كتلة "معسكر الدولة" التي يرأسها، انضموا للائتلاف كوزراء بلا حقيبة، بعد عملية "طوفان الأقصى" بغرض الظهور على أنه يقدم مصلحة البلاد، وسوف يستقيل عقب الحرب.

الحرب والسياسة

ويعد نتنياهو من وجهة نظر الصحيفة، هو آخر شخص يريد تبكير موعد الانتخابات العامة، حيث لا يحقق نصرا على حماس، ولا يحرز تقدما في الاستطلاعات، ولا يوجد سبب واحد يدفع الناخبين لاختياره.

أمَّا غانتس، فهو الشخص الذي يريد الانتخابات بشدة، ويبدي ذلك ولا يخفيه، فهو المتصدر في الاستطلاعات، بيد أنه سيبدأ في التراجع من نقطة الذروة مع الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب.

واعتبرت الصحيفة، أن "المرحلة الثالثة للحرب هي ذاتها التي سترسم ملامح المرحلة التالية من السياسة الإسرائيلية الداخلية".

وتوقعت أن يستقيل غانتس قريبًا ويبدأ حملة على نتنياهو وائتلافه، في وقت يستعد فيه الحراك الاجتماعي للعودة، وينتظر تفكك هذه الحكومة الطارئة وعودة جنود الاحتياط لتبدأ موجة الاحتجاج التي ستطالب بـ "انتخابات الآن".