"بلومبيرغ": قدرات أوكرانيا العسكرية تقترب من نقطة الانهيار

تتفاقم المخاوف من اقتراب القدرات العسكرية الأوكرانية من نقطة الانهيار، بعد التطورات الأخيرة للحرب التي شهدت تكثيف الهجمات الصاروخية الروسية، واستهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وحسب تقرير للوكالة، قال مسؤولون غربيون مطلعون على الوضع إن "أوكرانيا تمر بأضعف لحظاتها منذ أكثر من عامين من الحرب، في ظل النقص الحاد في الذخيرة والقوات المقاتلة على طول الجبهة، إلى جانب وجود ثغرات في الدفاع الجوي".

في موازاة ذلك، يلوح في الأفق خطر انهيار الدفاعات الأوكرانية، ما قد يمنح موسكو فرصة لتحقيق تقدم كبير للمرة الأولى منذ بداية الحرب، في حين ستكون الأشهر القليلة المقبلة بمثابة الاختبار الأصعب لأوكرانيا، مع تزايد إنهاك الرأي العام الأوكراني من الحرب.