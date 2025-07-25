لارا ترامب تنسحب من سباق الكونغرس عن "كارولاينا الشمالية"

أعلنت لارا ترامب، زوجة إريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحابها من الترشح لمنصب السيناتور عن ولاية كارولاينا الشمالية، خلفا لتوم تيليس، وفق ما ذكر موقع "إكسيوس".

وكتبت لارا ترامب الرئيسة المشاركة السابقة للجنة الوطنية الجمهورية في منشور على "إكس"، أنه "بعد تفكير عميق ومناقشات صادقة مع عائلتي وأصدقائي ومؤيدي، قررت عدم الترشح لمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية كارولاينا الشمالية في الوقت الحالي".

وأضافت: "مع أنني لن أترشح في هذه الانتخابات، إلا أن شغفي بـجعل أمريكا عظيمة مجددا لا يزال متقدا، وأتطلع إلى المستقبل، أينما كان".

ووفق الموقع فإن تقارير رجحت أن تجعل صلة القرابة بين لارا والرئيس دونالد ترامب منها مرشحة شديدة التنافسية في ولاية متأرجحة مثل كارولاينا الشمالية، ما سيمنح الجمهوريين دفعة قوية.

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وأضاف أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يتوقعون أن يعلن حاكم ولاية كارولاينا الشمالية السابق، روي كوبر، ترشحه للمقعد، يوم الاثنين المقبل، مما سيدفع بمرشح معروف يتمتع بسجل حافل بالتنافسية على مستوى الولاية إلى السباق.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أفادت عدة وسائل إعلام بانضمام رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية، مايكل واتلي، إلى السباق الانتخابي.