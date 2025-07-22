اليونان تمنع سياحا إسرائيليين من مغادرة سفينة بسبب تظاهرات ضدهم

منعت اليونان نحو ألفي سائح إسرائيلي من النزول من سفينة تقلهم إلى جزيرة سيروس، بالتزامن مع مظاهرة داعمة للفلسطينيين ترفض دخولهم البلاد.

ونقل إعلام عبري عن بنزي كابلان، المتواجد على متن السفينة، أنه "كان من المفترض أن تتوقف السفينة في جزيرة سيروس، وكان 200 فلسطيني يتظاهرون ضدنا".

ووفق كلام السائح الإسرائيلي، هناك ضغط وفوضى على السفينة، لكنهم غير مستعدين للمخاطرة.

وتابع: "صعدنا على متنها يوم الأحد، والآن يُعيدون الجميع إليها. هناك ضغط هائل هنا".

وفيما يتعلق بردود فعل ركاب السفينة السياحية من الإسرائيليين، يقول إن بعض الركاب يقترحون الخروج والتظاهر ضد المتظاهرين، لكن إدارة السفينة لا تريد المخاطرة.

وأضاف: "من غير المنطقي أن يُمنع ألفا إسرائيلي من النزول إلى الشاطئ بسبب أقل من مئتي فلسطيني".

بينما قالت راكبة أخرى تدعى جيا لقناة 12 العبري، إن المظاهرة كبيرة بالمئات، وهذه المرة الأولى التي تشهد فيها اليونان هذه المواجهات في المواقع السياحية.

ووفق كلامها، الشرطة اليونانية مسلحة ومتواجدة بكثرة بالقرب من السفينة، لكنها لا تتعامل مع المتظاهرين.

من جهته، تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع نظيره اليوناني جيورجوس هيروبتريتيس، وطلب تدخله في محاولة لحل مشكلة رسو السفينة ونزول السياح الإسرائيليين.