بحضور روسيا.. أوكرانيا تبدأ بتنظيم قمة سلام ثانية

أعلن مسؤول أوكراني أن المسؤولين الأوكرانيين بدؤوا الأعمال التحضيرية لتنظيم قمة سلام ثانية، وذلك بعد انعقاد القمة الأولى بقيادة أوكرانيا مطلع الأسبوع الجاري في سويسرا. مشيرا إلى أنه من المرجح أن تتم دعوة روسيا إلى هذه القمة.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن القمة لن تكون ممكنة إلا بعد أن تضع الدول الأعضاء خطة مشتركة، وهي عملية يتوقع أن تستغرق عدة شهور.

وأضاف "سيكون من الممكن عقد القمة الثانية عندما تكون لدينا خطة مشتركة"، مضيفا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

ولم تتم دعوة موسكو لهذه القمة. وقال يرماك إنه من الممكن دعوة ممثل روسي لحضور القمة الثانية لعرض خطة السلام التي تقررها تلك القمة.

وشهدت القمة التي استضافتها سويسرا مشاركة أكثر من 90 دولة، لكن لم تتقدم أي دولة لاستضافة قمة تالية.