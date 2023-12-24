تقرير: تفاقم أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية في المكسيك

وأشار التقرير إلى زيادة بنسبة 59% في عدد القاصرين غير الشرعيين بين المهاجرين، فقد ارتفع عدد أولئك من 39,640 في الفترة بين يناير وأغسطس 2022 إلى 62,921 في الفترة نفسها من عام 2023.

كما سُجل تدفق ملحوظ للمهاجرين في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إذ استقرت مجموعة كبيرة من الفنزويليين في مخيمات بمختلف بلديات العاصمة، ما أدى إلى إنشاء مستوطنات مؤقتة.

وأكد التقرير أن الهايتيين يشكلون مجموعة معرضة للخطر بشكل خاص، وتتنوع دوافع وصولهم إلى المكسيك، وأشار إلى أن انعدام الأمان في هايتي يشكل مصدر قلق رئيسي.

الاستقرار المؤقت في المكسيك

ورغم أن العديد من الهايتيين يستهدفون الولايات المتحدة وجهة نهائية لهم، إلا أن الصعوبات في عبور الحدود دفعت بعضهم إلى اختيار الاستقرار المؤقت في المكسيك.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من ستة ملايين مهاجر غير شرعي دخلوا المكسيك عام 2023، قادمين من 114 دولة على الأقل، بالإضافة إلى أن مليونين و200 ألف فقط حصلوا على الوثائق اللازمة للإقامة في الأراضي المكسيكية.