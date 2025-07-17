وثق الهجمات واعتراضاتها.. جندي إسرائيلي يتجسس لصالح إيران

قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد جندي في الجيش الإسرائيلي بعد اتهامه بقضية تجسس لصالح إيران، عقب رصد علاقته بمسؤولين إيرانيين.

ونقل الجندي معلومات غير أمنية إلى هؤلاء المسؤولين الإيرانيين في مقابل مادي وفق عدة وسائل إعلام عبرية، وصفت الحادثة بالخطيرة، رغم أنها ليست الأولى.

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وكشفت نتائج التحقيق الذي أجراه جهاز الشاباك ولجنة الشرطة العسكرية والشرطة أن الجندي تواصل عمدًا مع عناصر إيرانية، وقام بتنفيذ مهام لصالحهم، منها بثّ فيديوهات لصواريخ اعتراضية وتصوير سقوط وإصابة الصواريخ في إسرائيل خلال حرب الـ12 يومًا بين البلدين.

وأفادت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في بيان، بأن "هذه حادثة خطيرة للغاية لجندي من الجيش الإسرائيلي تورط في الاتصال بالعدو".

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وأمرت المحكمة العسكرية باعتقال الجندي في هذه المرحلة حتى 22 يوليو/تموز.

وتزامنت هذه القضية، مع قضية أخرى تورط فيها مدرس إسرائيلي من النقب تعاون مع مشغلين إيرانيين في قضية تجسس أثارت جدلًا بسبب مهنة الجاسوس والمهام التي نفذها قرب واحدة من أهم القواعد الجوية العسكرية الإسرائيلية، نفاتيم.