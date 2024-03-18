"وول ستريت جورنال": القضاء خيار "تيك توك" لمواجهة الحظر الأمريكي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن شركة تطبيق "تيك توك" قد تختار مقاضاة الحكومة الأمريكية بشأن حرية التعبير، بدلاً من أن تخضع الشركة الأم "بايت دانس" لبيع عمليات المنصة في الولايات المتحدة، أو مواجهة الحظر.

وذكرت الصحيفة، أنه من غير المضمون أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون المدعوم من الرئيس جو بايدن، والقاضي بحظر تطبيق "تيك توك" في البلاد.

وأضافت: "لكن إن تمت الموافقة عليه، فسيؤدي ذلك إلى إغلاق عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، ما لم يتم بيعها لمالك غير صيني، وسيكون أمام "بايت دانس" ستة أشهر للامتثال أمام المحكمة".