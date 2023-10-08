هكذا اندلعت أحداث العنف بين إسرائيل وغزة!

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تحليلًا شاملًا للأسباب الأساسية التي أدت إلى تصاعد العنف الحالي بين إسرائيل وغزة، مؤكدة أن هذا الصراع قد أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح وتفاقم الأزمة على كلا الجانبين، لذا فإن فهم الأسباب أمر بالغ الأهمية.

بدأت الأزمة، وفقًا للصحيفة، عندما تسلل مسلحون فلسطينيون إلى إسرائيل من غزة، وشنّوا هجمات على القوات الإسرائيلية والمدنيين. ردًّا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده "في حالة حرب"؛ ما تسبب في سلسلة من الأحداث التي من شأنها تصعيد الصراع.

وقد كان الرد الإسرائيلي سريعًا وقويًّا، مشتملًا على ضربات جوية ومدفعية في غزة.

ومع حلول الليل، استمر عدد الضحايا في الارتفاع في كلا الجانبين، حيث قُتل ما لا يقل عن 100 شخص في إسرائيل، بحسب زكي هيلر، المتحدث باسم خدمة مسعفي نجمة داوود الحمراء، أما في غزة، فقد أفاد مسؤولو الصحة عن مقتل أكثر من 230 شخصًا بسبب الغارات الإسرائيلية.

وكان اندلاع أعمال العنف صباح السبت مفاجِئًا، لكنه جاء في أعقاب عام اتسم بتصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما شهد هذا العام سلسلة من الهجمات القاتلة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتصاعدت بشكل أكبر بعد جهود نتنياهو لتشكيل أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل.