إيران تفرج عن سائح إسباني تحتجزه منذ أكثر من عام

وأضافت السفارة: "يأتي الإفراج عنه في إطار العلاقات الودية والتاريخية بين البلدَين وعملًا بالقوانين"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان "سانتياغو سانشيز كوخيدور"، مشجع كرة القدم الإسبانية، قد انطلق، مطلع شهر كانون الثاني/يناير 2022، مشيًا من منطقة مدريد باتجاه قطر لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم التي بدأت، في 20 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

لكن أخباره انقطعت عن عائلته قبل أسابيع من انطلاق مونديال 2022.

وفي آخر منشور بتاريخ الأول، من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، على حسابه على تطبيق "إنستغرام" حيث وثَّق رحلته، قال إنه في قرية في شمال العراق وعلى وشك دخول إيران.

ثم قال لوالديه، في رسالة صوتية بثتها قناة تلفزيونية، إنه ذاهب إلى طهران قبل النزول إلى ميناء بندر عباس على مضيق هرمز لركوب قارب إلى قطر.