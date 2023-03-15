إيران تعلن إحباط تفجير عبوتين ناسفتين في طهران

وأضاف: "كان حجم هاتين العبوتين كبيرا، لدرجة أنه في حالة حدوث انفجار، كان من الممكن أن يتسبب في خسائر مالية وبشرية كبيرة لمواطني طهران".

بدوره، قال حاكم طهران علي رضا فخاري، إن "هناك بعض العصابات كانت تحاول القيام بأعمال تخريب لإفساد سعادة الناس، لكن تم التعرف على عناصرها واعتقالهم ".

وشهدت المدن الإيرانية مساء الثلاثاء، احتفالات لما يعرف بـ"الأربعاء الأحمر" وهو أحد أقدم تقاليد إيران ويحتفل به في بعض الدول المجاورة لها.