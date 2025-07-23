مواجهة مباشرة بين مدمرة أمريكية وقوات إيرانية في بحر عمان (فيديو)

كشفت مصادر عسكرية إيرانية، اليوم الأربعاء، عن وقوع مواجهة مباشرة بين القوات البحرية الإيرانية ومدمرة أمريكية في بحر عمان، بعد أن حاولت المدمرة الاقتراب من المياه الواقعة تحت رقابة طهران.

وذكر التلفزيون الإيراني أنه "في حوالي الساعة العاشرة صباحًا، رصدت القوات الإيرانية تحرك المدمرة الأمريكية "يو إس إس فيتزجيرالد" نحو المياه الإيرانية، وعلى الفور، أقلعت طائرة مروحية تابعة للمنطقة البحرية الثالثة "نبوت" في الجيش الإيراني، لتنفذ مهمة إنذار مباشر فوق المدمرة".

وبحسب البيان، قامت المدمرة الأمريكية بتهديد الطائرة الإيرانية، وطلبت منها مغادرة المنطقة فوراً، ملوّحة باستخدام القوة، لكن الطيار الإيراني واصل مهمته ووجّه تحذيراً ثانياً للقوات الأمريكية مطالباً إياها بالابتعاد عن المياه الإيرانية.

وعقب تهديد ثانٍ من جانب السفينة الأمريكية، تدخلت منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، وأعلنت بشكل رسمي أن الطائرة الإيرانية تحظى بحماية كاملة، وأن السفينة الأمريكية ملزمة بتغيير مسارها فوراً باتجاه الجنوب.

وتابع البيان أن المدمرة الأمريكية تراجعت في نهاية المطاف، وابتعدت عن المنطقة الخاضعة للرقابة الإيرانية "دون أن تقع اشتباكات مباشرة".