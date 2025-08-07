تايوان تعلق على رسوم ترامب بشأن الرقائق وأشباه الموصلات

أعلنت تايبيه أنّ شركة "تي إس إم سي" التايوانية العملاقة في مجال أشباه الموصلات "معفاة" من الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 100% والتي قرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من الرقائق.

وقال مدير المجلس الوطني للتنمية ليو تشين-تشينغ خلال جلسة استماع أمام البرلمان في تايبيه إنّه "باعتبارها أكبر مصدّر في تايوان ولديها مصانع في الولايات المتحدة، فإن شركة تي إس إم سي معفاة".

وأضاف أن بقية شركات تصنيع الرقائق التايوانية "ستتأثر" بقرار ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

أخبار ذات علاقة ترامب يلوح برسوم "كبيرة جدا" على الرقائق وأشباه الموصلات

وتابع المسؤول التايواني: "سنواصل مراقبة الوضع واقتراح تدابير تخفيفية على المديين القصير والمتوسط".

ويتّهم ترامب منذ أشهر تايوان بتخريب صناعة أشباه الموصلات الأمريكية.

ولحماية نفسها بصفتها أكبر شركة مصنّعة للرقائق في العالم من إجراءات ترامب، أعلنت "تي إس إم سي" في آذار/مارس أنّها ستستثمر في الولايات المتّحدة مبلغا ضخما قدره 100 مليار دولار لبناء مصانع في هذا البلد.

وتنتج الشركة التايوانية رقائق تُستخدم في كل شيء تقريبا، من هواتف آيفون من آبل إلى معدات الذكاء الاصطناعي المتطورة من إنفيديا.