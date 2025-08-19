أوكرانيا تعد محتوى الضمانات الأمنية و"الراغبين" يبحث الخطوات المقبلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تعمل على محتوى الضمانات الأمنية التي تسعى بلاده للحصول عليها من الحلفاء، وبأن المحادثات ستستمر بين القادة اليوم الثلاثاء.

أخبار ذات علاقة زيلينسكي: اللقاء مع روسيا ضروري دون شروط مسبقة

وأضاف أن "مستشاري الأمن القومي أيضا على اتصال دائم الآن. ستكون هناك ضمانات أمنية"، بحسب رويترز.

ويبحث قادة "تحالف الراغبين" الداعم لكييف اليوم الثلاثاء، الخطوات المقبلة بشأن أوكرانيا، غداة استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في واشنطن.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن رئيسها كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيرأسان "اجتماعا افتراضيا لتحالف الراغبين اليوم لإطلاع القادة على مخرجات النقاشات في واشنطن والبحث في الخطوات التالية"، بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن لقاء الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في ألاسكا شكّل منعطفًا استراتيجيًّا وضع تحالف الراغبين أمام أخطر أزمة منذ تأسيسه، مشيراً إلى 3 سيناريوهات رئيسية لمستقبل التحالف.

وقال المسؤول في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن أول سيناريو هو إعادة هيكلته ليقتصر على فرنسا وألمانيا وعدد محدود من الشركاء الأوروبيين، مع تقليص المهام القتالية والتركيز على الدعم اللوجستي والاستخباراتي.