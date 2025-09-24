logo
"مروعة".. مكتب عمدة لندن يرد على تصريحات ترامب

صادق خان، عمدة لندنالمصدر: أ ف ب
ردّ مكتب عمدة لندن صادق خان، الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأنه، ووصفها بـ"المروعة".

 وعبر بيان باسم مكتب خان عن استيائه من ادعاء الرئيس الأمريكي بأن عمدة لندن يسعى لفرض الشريعة الإسلامية في المدينة.

وكان ترامب وجه انتقادات لاذعة لخان في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة أمس، في إطار حديثه عن سياسة الهجرة في أوروبا بشكل عام وفي بريطانيا بشكل خاص.

وقال ترامب: "انظروا إلى لندن، حيث يوجد عمدة سيئ للغاية. لقد تغيرت المدينة كثيرًا، لدرجة أنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، لكنك في بلد مختلف لا يمكنك فعل ذلك".

وأكد متحدث باسم مكتب صادق خان في البيان: "لندن هي أعظم مدينة في العالم، وأكثر أماناً من المدن الكبرى في الولايات المتحدة، ونحن سعداء بالترحيب بالعدد القياسي من المواطنين الأمريكيين الذين ينتقلون إلى هنا".

من جانبه، رد وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنغ، على كلام ترامب قائلا إن صادق خان، أول عمدة مسلم لمدينة لندن، لا "يحاول فرض الشريعة الإسلامية" في العاصمة البريطانية.

وكتب ستريتنغ عبر منصة "إكس": "هذا هو عمدة يسير بفخر، ويدافع عن اختلاف الخلفيات والآراء، ويركز على تحسين وسائل النقل لدينا، وهوائنا، وشوارعنا، وسلامتنا، وخياراتنا وفرصنا". وأضاف: "فخور بأنه عمدتنا".

وبحسب "روسيا اليوم"، سبق أن هاجم ترامب عمدة لندن قبل أيام خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا الأسبوع الماضي، حيث وصف صادق خان بأنه "من أسوأ رؤساء البلديات في العالم".

ورد خان بالقول إنه "غير مبال" بالرئيس الأمريكي، ولديه "أمور أكثر أهمية للاهتمام بها"، كما اتهم ترامب بتأجيج سياسات اليمين المتطرف الانقسامية في العالم.

