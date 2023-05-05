سوليفان: زيارة نتنياهو لواشنطن ستكون "في الوقت المناسب"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن عن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن "في الوقت المناسب".

وأفاد سوليفان بأنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي يوم الأربعاء عبر دائرة تلفزيونية وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انضم لبعض الوقت للمحادثة.

ولم يحدد المسؤول الأمريكي موعداً واضحاً لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للولايات المتحدة.

وقلل سوليفان من أهمية التوترات الأمريكية مع إسرائيل التي تطورت منذ تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء مرة أخرى في أواخر العام الماضي.