عشاء أوروبي غير مثمر.. ميلوني "مهمشة" و"مصير غامض" لفون دير لاين

وبحسب "التايمز"، تم تأجيل أي اتفاق بين قادة أوروبا بشأن دعم فون دير لاين وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وكاجا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حتى الـ28 من يونيو، أي قبل يومين فقط من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة، والتي يخشى الكثيرون في التكتل أن تشل عملية صنع القرار.

وأضافت: "سيتعين على الاتحاد الأوروبي، كذلك، الاتفاق على السياسات المثيرة للجدل بشأن الهجرة والبيئة، من أجل الحصول على دعم ميلوني، وكذلك هولندا والمجر وسلوفاكيا".

ومن المتوقع أن تطالب ميلوني أيضًا بمناصب رئيسة للمشككين في أوروبا كنواب لرئيس المفوضية، حيث تضغط إيطاليا ودول أخرى من أجل سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بالحدود واللجوء.

وقد عزز تأرجح كفتها لصالح المحافظين والقوميين واليمينيين المشككين في أوروبا في انتخابات الاتحاد الأوروبي قبل عشرة أيام، من موقفها.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن دبلوماسي مطلع على المناقشات قوله: "لا يتعلق الأمر بالأسماء، بل بالسياسات وأساليب العمل كالمعتاد، ومحاولة خياطة كل شيء بين المشتبه فيهم المعتادين".

وأضاف: "لقد غيرت الانتخابات التوازن".

وقد حدث هذا العشاء الذي عُقد في بروكسل في المجلس الأوروبي مساء الاثنين بعد أن عقد دونالد توسك، الزعيم البولندي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، اجتماعًا بصفتهما مفاوضين عن حزب الشعب الأوروبي، وهو الكتلة الوسطية المحافظة التي جاءت في المرتبة الأولى في الانتخابات.

وانضم إلى المحادثات كل من المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز، وانضم إليهما ماكرون ورئيس الوزراء الليبرالي البلجيكي ألكسندر دي كرو، بهدف التوصل إلى اتفاق سريع بشأن فون دير لاين.