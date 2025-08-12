قبل قمة ألاسكا.. ترامب يشارك بمحادثات أوروبية حول أوكرانيا

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك الأربعاء في محادثات بشأن أوكرانيا ‭‬‬عبر الاتصال المرئي، وذلك قبل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.

وأعلنت ألمانيا الاثنين أنها ستعقد سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى عبر الاتصال المرئي الأربعاء للتحضير للقمة، بما في ذلك مؤتمر يُعقد في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش يضم قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وترامب وجيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، بحسب "رويترز".

وتخشى أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون من احتمال أن يتحالف ترامب مع بوتين ويبرم اتفاقا مجحفا جدا لأوكرانيا.

وذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن القادة الأوروبيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سينسقون موقفهم مسبقا.

وقال زيلينسكي إن التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية في بلاده، وإن هناك حاجة إلى تكثيف الضغط على الكرملين.

وكتب على منصة إكس "روسيا ترفض وقف القتل ولذلك لا يجب أن تتلقى أي مكافآت أو مزايا".