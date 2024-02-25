نيويورك تايمز: بايدن عالق في "مأزق" بسبب إسرائيل

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن دعم الرئيس جو بايدن الثابت لإسرائيل في حربها على قطاع غزة يثير غضب الشباب والناخبين العرب في عام الانتخابات، لكنها شددت على أن أي تغيير في هذا النهج سيتسبب في خسارة بايدن لدعم الناخبين اليهود.

ورأت الصحيفة أن تراجع إدارة بايدن عن سياسة عهد سابقه دونالد ترامب بشأن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا يعكس فقط إحباطها المتزايد تجاه إسرائيل، بل يعكس المأزق السياسي الذي يجد الرئيس بايدن نفسه فيه وذلك قبل أيام فقط من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي ستجري في ميشيغان، حيث يوجد عدد كبير من السكان العرب الأمريكيين.

وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى الأرجنتين يوم الجمعة والتي وصف فيها أي مستوطنات جديدة بأنها “تتعارض مع القانون الدولي”.