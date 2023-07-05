تركيا.. "مقترح ضريبي" لأجل إعادة إعمار مناطق الزلزال

قدم حزب التنمية والعدالة الذي يقوده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشروع قانون إلى البرلمان يقترح رفع الضرائب على الشركات من أجل تمويل التعافي من الأضرار الناجمة عن الزلازل القوية التي ضربت البلاد في شباط/ فبراير.

وأسفرت الزلازل التي هزت جنوب تركيا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين.

وبحسب تقديرات شركات وخبراء اقتصاديين والحكومة، فإن إعادة الإعمار قد تُكلف البلاد أكثر من 100 مليار دولار.