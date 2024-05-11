ما هي الدول التي رفضت عضوية فلسطين في الأمم المتحدة؟

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبرى تأييداً لطلب عضوية فلسطين بالمنظمة الأممية، في حين رفضت 25 دولة التصويت على القرار.

وحصد القرار الذي ينص على وجوب انضمام فلسطين إلى المنظمة مع منحها حقاً إضافياً كدولة مراقب، تأييد 143 عضواً، وامتناع 25 عن التصويت، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

والدول التي امتنعت عن التصويت هي: بلغاريا، وكندا، وكرواتيا، وألبانيا، والنمسا، وجمهورية جزر فيجي، وفنلندا، وإيطاليا ولاتيفيا، وألمانيا، وجزر مارشال، وموناكو، وهولندا، ومقدونيا الشمالية، وجورجيا، وليتوانيا، ومالاوي.

كما ضمت قائمة الممتنعين عن التصويت أيضاً: رومانيا، والسويد، وسويسرا، وبارغواي، وجمهورية مولدوفا، وأوكرانيا، وفنزويلا والمملكة المتحدة.

في المقابل، صوتت جميع الدول العربية لصالح عضوية فلسطين، إضافة إلى إيران واليابان والبرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا، كما صوتت إسبانيا لصالح القرار وهي من الدول الأوروبية التي تدعم بشدة الاعتراف بدولة فلسطينية.