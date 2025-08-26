مدير مكتب زيلينسكي ورئيس مجلس الأمن الأوكراني يزوران قطر

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إنه زار قطر بصحبة رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني للقاء وزير الدفاع القطري.

وأضاف يرماك عبر منصة إكس: "ناقشنا المصالح المشتركة في مجال الأمن والدفاع، بالإضافة إلى سبل تطوير الشراكة"، بحسب وكالة "رويترز".

إلى ذلك، قال زيلينسكي إن على كييف وحلفائها تسريع جهودهم لتحديد ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا.

وأضاف بعد اجتماع في كييف مع رئيس أركان الجيش البريطاني توني راداكين: "يتعين علينا تكثيف عملنا إلى أقصى حد وضمان الوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بالضمانات الأمنية" وفق تعبيره.