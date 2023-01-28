أمريكا: القوات الإريترية ما زالت في الأراضي الإثيوبية

قالت السفيرة الأمريكية إلى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم السبت، إن القوات الإريترية لا تزال في إثيوبيا رغم أنها تراجعت إلى الحدود، وهو ما يتناقض مع قول السلطات الإثيوبية إن الإريتريين غادروا إثيوبيا بالفعل.

وقاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي والجماعات المسلحة المتحالفة معه في الصراع المستمر منذُ عامين بين الحكومة الإثيوبية والقوات المتمردة في منطقة تيغراي الشمالية.

لكن الحكومة الإثيوبية وقعت مع قوات تيغراي اتفاقية لإنهاء الأعمال العدائية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونصت تلك الاتفاقية على انسحاب جميع القوات الأجنبية من تيغراي.

وقالت السفيرة الأمريكية في مؤتمر صحفي خلال زيارة للعاصمة الكينية نيروبي: "فيما يتعلق بالإريتريين ندرك أنهم عادوا إلى الحدود وطُلب منهم المغادرة".

ولم تقدم السفيرة أي دليل أو مصدر لهذا التقييم، ولم يرد وزير الإعلام الإريتري يماني جبريميسكل على طلب للتعليق.