بريطانيا: توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة التجسس لصالح روسيا

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، توقيف ثلاثة أشخاص هم رجلان وامرأة، يشتبه بأنهم قاموا بالتجسس لحساب روسيا.

أخبار ذات علاقة وسط تحقيقات واسعة.. الشرطة البريطانية تنفذ اعتقالات مرتبطة بالإرهاب

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة البريطانية قولها في بيان، إن "الثلاثة اوقفوا لمساعدتهم جهاز استخبارات خارجيًا (...) والبلد المستهدف بهذه الاتهامات هو روسيا".

أخبار ذات علاقة روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بعد اتهامه بالتجسس

ولم تحدد الشرطة جنسية المشتبه بهم الثلاثة، الذين اعتقلوا في إيسيكس، جنوب غربي إنجلترا، وتم توقيفهم في لندن في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب.

من جانبها، قالت شبكة "بي بي سي" إن الشرطة أعلنت عن اعتقال رجل يبلغ من العمر 41 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 35 عامًا في عنوان بمدينة غرايز، في إيسيكس، فيما اعتُقل رجل يبلغ من العمر 46 عامًا في عنوان منفصل بالمنطقة نفسها.

ولفتت إلى أن اعتقال الثلاثة جاء للاشتباه في مساعدتهم لجهاز استخبارات أجنبي، خلافًا للمادة 3 من قانون الأمن الوطني لعام 2023.