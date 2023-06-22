الولايات المتحدة تسمح بتوزيع لحم الدجاج الاصطناعي

أفاد تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، بأن السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، سمحت الأربعاء، بتوزيع لحوم الدجاج المزروع في المختبرات.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الرقابة الصحية على جودة المواد الغذائية والأدوية "أعطت الضوء الأخضر لشركتي Upside Foods وGood Meat، كي تبيعا لحم الدجاج الاصطناعي"، حيث أعلنتا أن هذا المنتج سيتوفر قريبًا في مطاعم معينة.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "Upside Foods" أوما فاليتي: "هذا التفويض سيغير بشكل أساسي طريقة وضع اللحوم على طاولاتنا".

وتطلق هذه الخطوة حقبة جديدة من إنتاج اللحوم تهدف إلى القضاء على الأضرار التي تلحق بالحيوانات، والحد بشكل كبير من الآثار البيئية للرعي وزراعة الأعلاف للحيوانات والمخلفات الحيوانية.