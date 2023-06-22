الولايات المتحدة تسمح بتوزيع لحم الدجاج الاصطناعي
أفاد تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، بأن السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، سمحت الأربعاء، بتوزيع لحوم الدجاج المزروع في المختبرات.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الرقابة الصحية على جودة المواد الغذائية والأدوية "أعطت الضوء الأخضر لشركتي Upside Foods وGood Meat، كي تبيعا لحم الدجاج الاصطناعي"، حيث أعلنتا أن هذا المنتج سيتوفر قريبًا في مطاعم معينة.
وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "Upside Foods" أوما فاليتي: "هذا التفويض سيغير بشكل أساسي طريقة وضع اللحوم على طاولاتنا".
وتطلق هذه الخطوة حقبة جديدة من إنتاج اللحوم تهدف إلى القضاء على الأضرار التي تلحق بالحيوانات، والحد بشكل كبير من الآثار البيئية للرعي وزراعة الأعلاف للحيوانات والمخلفات الحيوانية.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة Eat Just لتكنولوجيا الطعام جوش تيتريك: "كنا الشركة الوحيدة التي تبيع اللحوم المزروعة منذ بدأنا في سنغافورة عام 2020 والآن يتم ترخيصها للبيع في أكبر مركز قوة في العالم".
وتزرع اللحوم الاصطناعية في خزانات فولاذية، باستخدام خلايا تأتي من حيوان حي أو بيضة مخصبة، ويتم إخراجها في صفائح كبيرة، ثم يتم وضعها بعد ذلك في قوالب، لتخرج مثل شرائح الدجاج والنقانق.
وفي سنغافورة، وهي أول دولة سمحت بتوزيع اللحوم الاصطناعية، يتم تحويل خلايا الدجاج إلى شرائح، ولحوم مبشورة وجبن.