خبراء: ترامب ونتنياهو ينسقان معا لإضعاف بايدن قبل الانتخابات

أكد خبراء بملف العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وجود تنسيق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب لشن حملة موسعة تجاه الرئيس الحالي والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، على خلفية قضية شحنات الأسلحة.

وقال الخبراء إن هذا الأمر الذي استغله ترامب لمصلحته، يعد ضربة قوية تؤثر بشكل واسع على الرأي العام الأمريكي ودائرة الممولين لإسرائيل في أمريكا، وهو ما يصب في مصلحة المرشح الجمهوري.

ويقود نتنياهو الذي تجمعه علاقات قوية مع ترامب، ويرغب في فوز الأخير بالانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لعبة التصعيد تجاه بايدن وإحراجه عبر العنوان الأهم في الانتخابات الأمريكية وهو "دعم إسرائيل والحفاظ على أمنها".

وأوضح المتخصص في الشأن الإسرائيلي، راجح العتاد، أن هناك عدم قبول سياسي متبادل بين بايدن ونتنياهو، لترامب دور كبير فيه، والعداء سيأخذ أشكالا أشد من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمر الذي سيقابل من جانب إدارة الرئيس الديمقراطي وحملته بـ" تنازلات" متوقعة، من المنتظر الإعلان عنها، كمحاولة إبعاد أي اتهام بعدم دعم تل أبيب.

وتطرق راجح في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى ما وصفه بـ"الموسم الانتخابي" الذي يتم استغلاله على أفضل وجه من القوى اليهودية ومؤسساتها ومنظماتها في الولايات المتحدة وهو ما يراهن عليه نتنياهو ويسير من خلاله في توجيه إهانات لبايدن وإحراجه واستمراره في ذلك، دون أن يكون هناك أي رد فعل من فريق بايدن، الذي يعاني في داخله من تخبط، منها وجود فريق يساند نتنياهو ويرفض بعض التعاملات التي قام بها الرئيس.

وأشار راجح إلى أن تصوير نتنياهو بوجود تراجع في الدعم الأمريكي لإسرائيل هي "لعبة ابتزاز" مدفوعة الأجر مستقبلا من جانب ترامب.

وتابع: "من مصلحة نتنياهو في ظل ضعفه السياسي بالداخل وتهديد حكومته بالفشل، فوز المرشح ترامب الذي ستتعاظم معه كافة أشكال الدعم الأمريكي السياسي والعسكري القائم بالفعل، وهو تعهد كان واضحا في المناظرة عندما شدد المرشح الجمهوري على ضرورة ترك إسرائيل لفعل ما تريده في غزة ودعمها في ذلك، الأمر الذي سيكون له آثار كبيرة على الكثير من الممولين في حملته وأيضا في حملة بايدن، وسينعكس على توجيه مؤسسات اللوبي للرأي العام".

ويتفق عضو اللجنة الاستشارية بالحزب الجمهوري الأمريكي، د.أحمد صوان، على أن نتنياهو يحاول التأثير بقدر الإمكان على الانتخابات الأمريكية والعمل على إضعاف بايدن، لصالح ترامب.

وقال لـ"إرم نيوز": "لا يوجد شك أن نتنياهو واللوبي اليهودي في أمريكا، يحاولون بأقصى ما في استطاعتهم التحكم في الانتخابات وإسقاط بايدن وفوز ترامب الرئيس المفضل لهم".