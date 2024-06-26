التايمز: الرئيس الإيراني الجديد سيُغيّر الحسابات النووية

بين خيارين

وللتغطية على إخفاقاتها الواضحة، تقول الصحيفة، يتعين على القيادة السياسية أن تختار بين: الإصلاح الجذري أو الفرعي، أو تصعيد المشاركة في حرب الشرق الأوسط المستمرة.

وحتى الآن، استخدمت إيران فصائلها الوكيلة، حركة حماس في غزة، وميليشيا حزب الله في لبنان، وميليشيا الحوثيين في اليمن، للضغط على إسرائيل والغرب.

وتقتصر المشاركة المباشرة للجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني على المشورة التكتيكية، والأسلحة، والتدريب؛ لأن النظام حساس بما فيه الكفاية ليدرك أن النشر المكثف لجيشه قد يدفع البلاد إلى الغضب الثوري.

وأضافت الصحيفة أن النظام يواجه لحظة وجودية بعد قيام مجلس صيانة الدستور "الشرير" بالتخلّص من جميع الإصلاحيين الجادّين باعتبارهم خلفاء محتملين لإبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر غامض إلى حد ما الشهر الماضي.