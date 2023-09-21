نيجيريا تطالب الأمم المتحدة بالمساعدة في كبح استغلال موارد أفريقيا

قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، اليوم الخميس، إن الرئيس حث الأمم المتحدة على أن تصبح أكثر فاعلية في معالجة قضايا الفقر والأمن في بلاده، وأن تساعد بمكافحة استخراج الموارد بشكل غير قانوني.

وأضاف المتحدث في بيان أن تينوبو أثار هذه القضايا عندما التقى الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، يوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الرئيس النيجيري إن الجهات الخبيثة التي تشارك في أنشطة غير مشروعة، مثل تهريب الموارد والأسلحة، تستغل الثروة المعدنية الهائلة في أفريقيا، وتقوّض استقرارها.

ونقل البيان عن تينوبو قوله: "إننا نواجه التحدي الكبير المتمثل بتخريب جامعي القمامة لأراضينا، وقمع شعبنا في المناجم غير القانونية، وأخذ ثرواتنا الذهبية والمعدنية إلى الاقتصادات المتقدمة عن طريق التخفي والعنف".

وأضاف: "سنكون الآن عدوانيين وسنشكك في الدوافع، وسنُوقف ما يحدث"، داعيًا إلى "تعاون فعال" مع الأمم المتحدة، كما دعا تينوبو الأمم المتحدة إلى التطور من منصة للنقاش العالمي إلى مركز تنسيق استباقي.

وذكر البيان أن جوتيريش ردَّ بالإقرار بالحاجة إلى إصلاح شامل داخل الأمم المتحدة لمعالجة نقاط الضعف المؤسسية، وتحسين سلطة صنع القرار للدول النامية.