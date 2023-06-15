منشآت الطاقة والصناعة.. عنوان المرحلة في الحرب الروسية الأوكرانية

تميزت الأشهر الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية بتكثيف طلعات الطائرات المسيرة الهجومية، وارتفاع وتيرة استهداف محطات الطاقة والاتصالات والمنشآت الصناعية.

وكان أحدث تلك الاستهدافات، إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الروسية نجحت في قصف منشآت تصنيع طائرات مسيرة في أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى.

وقال أولكسندر فيلكول رئيس بلدية مدينة "كريفي ريه" الواقعة وسط أوكرانيا، في وقت سابق اليوم، إن صواريخ روسية أصابت منشأتين صناعيتين في المدينة، وأفادت تقارير بوقوع هجوم بطائرة مسيرة في "أوديسا".

وكان الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف قد قال على تطبيق تيليجرام: "في منطقة بيلجورود، اشتعلت النيران في إحدى منشآت الطاقة، السبب الأولي للحريق هو سقوط عبوة ناسفة من طائرة مسيرة".