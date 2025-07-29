بينهم أفراد شرطة.. قتلى وجرحى بهجوم في نيفادا الأمريكية (فيديو وصور)

قتل 3 أشخاص، وأصيب 3 آخرون، إثر هجوم نفذه مسلح استهدف "كازينو نيفادا" الذي يعدّ أكبر كازينو في مدينة "رينو" بولاية نيفادا، الاثنين.

وأعلنت مصادر أمنية أمريكية أن ضباط الشرطة الذين سارعوا للتدخل اشتبكوا مع المهاجم وأصابوه بعدة رصابات أصيب على إثرها إصابات حرجة.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به أطلق النار خارج منتجع "غراند سييرا"، ولا توجد له صلات معروفة بالضحايا، ولم يُحدد ما إذا كان نزيلاً أو موظفاً في الكازينو، الذي يُعد من أبرز المعالم في "رينو" ويستضيف فعاليات كبرى من بينها تجمعات انتخابية للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات 2024.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع عند الساعة (7:30 صباحاً بالتوقيت المحلي)، عندما اقترب المسلح من منطقة خدمة صف السيارات وسحب مسدساً صوب مجموعة من الأشخاص.

وأشارت إلى أن سلاح المهاجم تعطل في البداية، قبل أن ينجح في إطلاق النار عدة مرات، ويهرب عبر موقف السيارات، حيث اشتبك مع أحد رجال الأمن المسلحين.

وقال رئيس شرطة مدينة "سباركس" المجاورة، كريس كراوفورث، إن المسلح تبادل إطلاق النار مع الشرطي، ثم أطلق النار على سائق سيارة عابرة، مما أسفر عن مقتله، قبل أن تصل الشرطة خلال 3 دقائق وتشتبك معه مجدداً.

وقالت عمدة "رينو"، هيلاري شيف، إن "الاستجابة السريعة منعت حدوث مذبحة داخل الكازينو"، فيما أكدت الشرطة أن المهاجم كان يحمل عدة خزانات ذخيرة، وأصاب إحدى سيارات الشرطة.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أن ثلاثة مصابين عولجوا من إصابات طفيفة، أحدهم أصيب بطلق ناري في إصبعه، وآخر بسبب حالة هلع، وثالث أثناء فراره من المكان.

وأُصيب ضابط شرطة بجروح نتيجة شظايا زجاج.