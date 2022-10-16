بعد التهديدات الصينية.. تايوان تؤكد تمسكها بالسيادة

أعلن المكتب الرئاسي في تايوان اليوم الأحد، أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لن تتخلى عن سيادتها أو تتنازل عن الحرية والديمقراطية، وأن شعبها يعارض بوضوح فكرة بكين عن إدارتها وفقا لمبدأ "بلد واحد ونظامين".

جاء ذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطاب ألقاه في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في بكين بأن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني وأن بكين لن تتخلى أبدا عن حق استخدام القوة مع الجزيرة.

وقالت الرئاسة التايوانية في بيان إن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجانبين، وإن اللقاء في ساحة المعركة ليس خيارا مطروحا.

وكانت رئيسة تايوان تساي إنج وين، قالت في كلمتها بمناسبة العيد الوطني يوم الاثنين، إن الحرب بين تايوان والصين "ليست خيارا على الإطلاق" وأكدت استعدادها لإجراء محادثات مع بكين.

وترفض الصين التحدث مع تساي، التي تعتبرها انفصالية.