إسرائيل: مساعدات اقتصادية للمتضررين من هجمات حماس

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، إن الحكومة تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من هجمات مسلحي حركة حماس ستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة "كوفيد-19".

وأضاف في حديثه للصحفيين أن اقتصاد إسرائيل ووضعها المالي، مثل انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، قوي بما يكفي لدعم الجهود الحربية العسكرية والمدنية عند الحاجة.