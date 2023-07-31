تركيا تعتزم تحويل طائرات F16 إلى طائرات قتالية مجهزة بمستوى فايبر

تهدف تركيا أيضًا إلى رفع مستوى طائرات F-16 الموجودة حاليًا في الأسطول إلى مستوى الجيل الرابع بحلول الفترة المخطط لها بين عامي 2028 و2030، وعندما يتم استحداث الطائرة الحربية القتالية المحلية الجيل الخامس "كان"، وستصبح الطائرات ذات مستوى "فايبر" أقوى بفضل الصواريخ والذخائر التي تم تطويرها ومكاملتها محليًا.

تم عقد حفل توقيع العقد لمشروعي F-16 Blok-30 Özgür-2 و F-16 Blok 40/50" Özgür-2" اللذين سيتم تنفيذهما بواسطة رئاسة صناعة الدفاع التركية بهدف تلبية احتياجات تحديث قوات الجو التركية.

وتم إجراء حفل التوقيع في معرض IDEF الدولي السادس عشر لصناعة الدفاع، هذا العقد يمثل خطوة هامة نحو تحويل جزء كبير من طائرات F-16 إلى طائرات قتالية ذات مستوى "فايبر" ومزودة بالأنظمة المحلية.

القوة الضاربة لسلاح الجو التركي

تشكل طائرات F-16 العمود الفقري لسلاح الجو التركي بعد استبعاد 48 طائرة فانتوم (إف-4 2020)، حيث يبلغ عدد الطائرات 244 طائرة. تم تسليم 44 طائرة من طراز F-16 بلوك 30 و116 طائرة من طراز إف-16 بلوك 40 و80 طائرة من طراز F-16 بلوك 50 إلى سلاح الجو التركي بين عامي 1987 و1999، حيث أُنتج معظمها في تركيا.

وبالتالي، أُدرجت 240 طائرة من طراز F-16 في سلاح الجو. وفي العام 1999، تم شراء 30 طائرة من طراز F-16 بلوك 50 من الولايات المتحدة بعد توقف الإنتاج في تركيا. وبذلك ارتفع عدد طائرات سلسلة F-16 إلى 270 طائرة. ولكن نتيجة للحوادث وأسباب أخرى، انخفض هذا العدد في يومنا الحالي إلى 244 طائرة.

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