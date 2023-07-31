تركيا تعتزم تحويل طائرات F16 إلى طائرات قتالية مجهزة بمستوى فايبر
تعتزم تركيا تحويل 165 طائرة حربية من طراز F-16 التابعة لسلاح الجو تدريجيًا إلى طائرات قتالية مجهزة بمستوى "فايبر" بحلول عام 2030، وستصبح الطائرات ذات مستوى "فايبر" أقوى بفضل الصواريخ والذخائر التي تم تطويرها ومكاملتها محليًا.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة الشعب، فقد أجرت تركيا تعديلات دقيقة في الرؤية المتعلقة بقواتها الجوية للحيلولة دون ظهور أي ضعف يمكن أن يحدث تدريجيًا خلال الفترة المقبلة لسبع سنوات في المعارك الجوية، بسبب استبعادها من برنامج F-35.
تهدف تركيا أيضًا إلى رفع مستوى طائرات F-16 الموجودة حاليًا في الأسطول إلى مستوى الجيل الرابع بحلول الفترة المخطط لها بين عامي 2028 و2030، وعندما يتم استحداث الطائرة الحربية القتالية المحلية الجيل الخامس "كان"، وستصبح الطائرات ذات مستوى "فايبر" أقوى بفضل الصواريخ والذخائر التي تم تطويرها ومكاملتها محليًا.
تم عقد حفل توقيع العقد لمشروعي F-16 Blok-30 Özgür-2 و F-16 Blok 40/50" Özgür-2" اللذين سيتم تنفيذهما بواسطة رئاسة صناعة الدفاع التركية بهدف تلبية احتياجات تحديث قوات الجو التركية.
وتم إجراء حفل التوقيع في معرض IDEF الدولي السادس عشر لصناعة الدفاع، هذا العقد يمثل خطوة هامة نحو تحويل جزء كبير من طائرات F-16 إلى طائرات قتالية ذات مستوى "فايبر" ومزودة بالأنظمة المحلية.
القوة الضاربة لسلاح الجو التركي
تشكل طائرات F-16 العمود الفقري لسلاح الجو التركي بعد استبعاد 48 طائرة فانتوم (إف-4 2020)، حيث يبلغ عدد الطائرات 244 طائرة. تم تسليم 44 طائرة من طراز F-16 بلوك 30 و116 طائرة من طراز إف-16 بلوك 40 و80 طائرة من طراز F-16 بلوك 50 إلى سلاح الجو التركي بين عامي 1987 و1999، حيث أُنتج معظمها في تركيا.
وبالتالي، أُدرجت 240 طائرة من طراز F-16 في سلاح الجو. وفي العام 1999، تم شراء 30 طائرة من طراز F-16 بلوك 50 من الولايات المتحدة بعد توقف الإنتاج في تركيا. وبذلك ارتفع عدد طائرات سلسلة F-16 إلى 270 طائرة. ولكن نتيجة للحوادث وأسباب أخرى، انخفض هذا العدد في يومنا الحالي إلى 244 طائرة.
تحديث تدريجي
قدمت تركيا طلبًا للحصول على 40 طائرة F-16 بلوك 70 و79 حزمة تحديث من الولايات المتحدة. إذا تمت الموافقة على هذا الطلب من قبل الكونغرس في فصل الخريف، سيزداد عدد الطائرات F-16 في قاعدة سلاح الجو التركي إلى 284 طائرة تدريجيًا، 119 منها من سلاسل إف-16 نمط "فايبر"، بما في ذلك تلك التي تم شراؤها وتحديثها من الولايات المتحدة. سيتم تمديد العمر التشغيلي لـ 165 طائرة F-16 المتبقية وتحديثها بشكل إلكتروني لتصبح تحتوي على "العقل التركي" المحلي.
رادار AESA الوطني
سيتم رفع طائرات F-16 إلى مستوى "فايبر" من خلال دمج الأجهزة الإلكترونية والقدرات الوطنية الأخرى. ستتمكن الطائرات المحدثة من إطلاق الصواريخ محلية الصنع عبر أنظمة الرادار وأجهزة الحاسوب المحلية المُدمجة.
سيتم أيضًا دمج قدرات مهمة مثل رادار AESA الوطني ومجموعة الحرب الإلكترونية الوطنية في هذه الطائرات. ستتمكن طائرات F-16 من التواصل مع الطائرات دون طيار وطائرات الاستطلاع بواسطة هذه القدرات، والتعاون في العمليات العسكرية لتصبح قوة مهمة في القوات المسلحة التركية.
ستصبح الطائرات المحدثة من طراز F-16 أقوى بفضل الصواريخ التي سيتم استخدامها، وأحد تلك الصواريخ هو "Gökhan". من المقرر أن يكون صاروخ "Gökhan" معادلًا لصاروخ "Meteor" المطور من قبل شركة MBDA والذي يتميز بقدرات رؤية جو-جو.
تتضمن بعض الصواريخ والذخائر المحلية التي ستستخدمها الطائرات F-16، قنابل MK82 عامة الاستخدام مزودة بأجنحة توجيهية وقنابل MK84 عامة الاستخدام مزودة بأجهزة توجيه دقيقة.
الطائرات تستخدم صواريخ جو-جو تتألف من نوعين: الصاروخ "Bozdoğan" ذي المدى القصير والمزود برأس استشعار حراري (IIR) للاستخدام في النطاق القريب، والصاروخ "Gökdoğan" ذي المدى المتوسط والموجه بواسطة رادار نشط للاستخدام في المدى البعيد.
يبلغ مدى صاروخ "Gökdoğan" في الجو-جو أكثر من 100 كيلومتر، بينما يبلغ مدى صاروخ "Bozdoğan" 25 كيلومتر.
وصرح رئيس الصناعات الدفاعية البروفيسور هالوك غورغون بأن طائرات F-16 المحدثة ضمن مشروع "Özgür-2" ستكون ذات قدرات أكبر من طائرات فايبر.
و قال "إننا ندخل فترةً كثيفةً ومثيرةً للغاية مع جميع مشاريع F-16. يجب أن ندرك أن الطريق طويل ومليء بالتحديات، لكني متأكد أننا سنتغلب على جميع المشاكل مستقبلًا تمامًا كما فعلنا في الماضي عندما نجتمع معًا ونعمل يدًا بيد".
المصدر: صحيفة الشعب التركية